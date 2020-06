Buongiorno dalla Borsa 4 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo del 2,05%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 9.704,69 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,36%, archiviando la sessione a 22.695,7 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 11.108,4 punti.

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,65%; sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,42%; contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,50%.

Il settore tecnologia, con il suo -1,22%, si attesta come peggiore del mercato. A picco Eems, che presenta un pessimo -2,75%.

È previsto stamattina sia dall’Unione Europea che dall’Italia l’annuncio delle Vendite al Dettaglio. In Germania ancora domani i mercati sono in attesa degli Ordini dell’Industria. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati, previsto sempre domani nel pomeriggio.