Buongiorno dalla Borsa 4 febbraio 2021

(Teleborsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul Dow Jones; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 13.402,37 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dell’1,06% e chiude a 28.341,9 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,67%, con chiusura a 15.233,1 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,35%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,32%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%.

In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,57% sul precedente. Prepotente rialzo per Autogrill, che mostra una salita bruciante del 3,07% sui valori precedenti.

È previsto stamattina sia dall’Unione Europea che dall’Italia l’annuncio delle Vendite al Dettaglio. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.