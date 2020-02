Buongiorno dalla Borsa 4 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 28.399,81 punti; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 9.126,23 punti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,49%), come l’indice cinese (3,17%).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,88%; bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell’1,31%; denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,92%.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un +1,69% sul precedente. Ottima performance per It Way, che scambia in rialzo del 3,47%.

Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio.