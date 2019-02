Buongiorno dalla Borsa 4 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,26% a 25.063,89 punti; al contrario, cede alle vendite il Nasdaq 100, che chiude a 6.875,52 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225 (+0,46%), come l’indice cinese (2,74%).

Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,17%; Londra è stabile, riportando un misero +0,06%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,27%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni, con un +1,90% sul precedente. Prepotente rialzo per Telecom Italia, che mostra una salita bruciante del 2,46% sui valori precedenti.

È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Si attende dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre stamattina. Si attende sempre dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto domani.