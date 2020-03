Buongiorno dalla Borsa 31 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno del 3,19%; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +3,96% termina a quota 7.889,01 punti. In ribasso il Nikkei 225 (-0,88%), come l’indice cinese (-2,03%).

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Brilla Francoforte, con un forte incremento (+1,73%); tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dell’1,43%; ottima performance per Parigi, che registra un progresso dell’1,63%.

Buona la performance a Milano del comparto servizi finanziari, che riporta un +2,68% sul precedente. Prepotente rialzo per Tinexta, che mostra una salita bruciante del 3,38% sui valori precedenti. In Spagna annunciato il PIL, pari a 0,4%. In Francia, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 0,6%.

Sono previsti stamattina dalla Germania l’annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall’Unione Europea quello dei Prezzi al Consumo.