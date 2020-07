Buongiorno dalla Borsa 31 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-0,85%) e si attesta su 26.313,65 punti in chiusura; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.715,51 punti.

Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -2,82% e chiude la seduta a 21.710 punti.

Shenzhen porta a casa un calo dello 0,67%, con chiusura a 13.466,9 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia, che riporta un +1,52% sul precedente. Apprezzabile rialzo per STMicroelectronics, in guadagno dell’1,65% sui valori precedenti.

Pubblicato il dato sul PIL in Spagna, pari a -18,5%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Francia, pari a 0,8%.

È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale.