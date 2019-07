Buongiorno dalla Borsa 31 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% sul Dow Jones; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 7.952,47 punti. Variazioni negative per il Nikkei 225 (-0,86%); in frazionale progresso l’indice cinese (+0,48%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,22%; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

In luce sul listino milanese il comparto materie prime, con un +2,29% sul precedente. Effervescente Tenaris, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%.

Pubblicato il dato sul PIL in Spagna, pari a 0,5%, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Germania, pari a 3,5%. Sono previsti stamattina dalla Germania l’annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall’Unione Europea quello del PIL.