Buongiorno dalla Borsa 31 gennaio 2020

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,43%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 9.136,09 punti. Sale il Nikkei 225 (+0,99%). Ancora chiusa la Borsa di Shenzen per festività (i dati si riferiscono all’ultima chiusura).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,27%; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; Parigi avanza dello 0,26%.

Buona la performance a Milano del comparto beni industriali, che riporta un +1,07% sul precedente. Brilla Leonardo, che passa di mano con un aumento del 4,19%.

Pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio in Germania, pari a -3,3%, e il dato sul PIL in Francia, pari a -0,1%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PIL, che dei Prezzi al Consumo.