Buongiorno dalla Borsa 30 settembre 2021

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 34 390.72 punti; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 14 752.89 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0.31% e archivia la seduta a 29 452.7 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1.63%), archiviando le contrattazioni a 14 309 punti.

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Poco mosso Francoforte, che mostra un +0.2%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0.41%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0.53%.

In buona evidenza a Milano il comparto beni per la casa, con un +3.45% sul precedente. Rialzo per MARR, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4.63%.

Pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio in Spagna, pari a -0.2%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Francia, pari a 2.1%. Questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. Sempre stamattina è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione ancora della Germania.