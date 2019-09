Buongiorno dalla Borsa 30 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.681,58 punti. Leggermente negativo il Nikkei 225 (-0,56%); in rialzo l’indice cinese (+0,89%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%; trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di -1,26%. Sottotono Eurotech, che passa di mano con un calo dell’1,79%.

Pubblicati in Spagna il dato sul PIL, pari a 0,4%, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su 0,1%. Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione. Ancora questo pomeriggio, sempre in Germania l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.