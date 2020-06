Buongiorno dalla Borsa 30 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo del 2,32%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 9.961,16 punti. Tokyo lievita dell’1,33% e archivia la seduta a 22.288,1 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta a 11.752,4 punti.

Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,16%); contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,30%; piatta Parigi, che tiene la parità.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto servizi finanziari, che riporta una flessione di -0,75%. Lieve ribasso per Banca Farmafactoring, che presenta una flessione dello 0,50%.

Annunciato il PIL in Spagna, pari a -5,2%, e in Regno Unito, dove il valore è -2,2%. È previsto stamattina sia dall’Unione Europea che dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo.