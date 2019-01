Buongiorno dalla Borsa 30 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 24.580 punti. Ribasso per l’indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 6.632,8 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,52%, terminando gli scambi a 20.556,5 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,50% e archivia la seduta a 7.551,3 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,66%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,40%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un +2,18% sul precedente. Grande giornata per Fullsix, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,18%.

Annunciato il PIL della Francia, pari a 0,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PIL, che degli Occupati ADP.

Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora questo pomeriggio.