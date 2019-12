Buongiorno dalla Borsa 30 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 28.645,26 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100, che si ferma a 8.770,98 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In ribasso il Nikkei 225 (-0,76%); positivo l’indice cinese (+1,29%).

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,40%; trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,26%.

Il settore tecnologia, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato. Discesa moderata per STMicroelectronics, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.

Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI Chicago, della Fiducia consumatori e di S&P Case-Shiller. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sul PMI Chicago.