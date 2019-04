Buongiorno dalla Borsa 30 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 26.554,39 punti; sulla stessa linea, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 7.839,04 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il Nikkei 225, che mostra un calo dello 0,22%, come l’indice cinese (-1,62%).

Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,12%); piatta Londra, che tiene la parità; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,25%.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un +0,75% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Eems, con una variazione percentuale dell’1,69%.

Pubblicato il PIL della Francia, pari a 0,3%. È previsto stamattina sia dalla Germania che dall’Unione Europea l’annuncio del Tasso di Disoccupazione. Sempre questo pomeriggio, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.