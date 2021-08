Buongiorno dalla Borsa 30 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,69%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,01%.

Tokyo conclude in progresso dello 0,54%, archiviando la sessione a 27.789,3 punti. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente +0,15%, archiviando la seduta a 14.436,9 punti.

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,01%; la Borsa di Londra oggi è chiusa per festività; resta vicino alla parità Parigi (+0,03%).

Si distingue a Piazza Affari il settore materie prime ed esibisce un +0,72% sul precedente. Brillante rialzo per Neodecortech, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,98%.

Annunciati in Spagna il dato sui Prezzi al Consumo, pari a 3,3%, e il dato sulle Vendite al Dettaglio, che si attesta su 0,1%. È previsto questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende ancora dalla Germania la diffusione del Tasso di Disoccupazione, previsto domani.