Buongiorno dalla Borsa 30 agosto 2019

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 26.362,25 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 7.702,31 punti. Sale il Nikkei 225 (+1,19%); pressoché invariato l’indice cinese (-0,16%).

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,46%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,30%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,30%.

In luce sul listino milanese il comparto beni industriali, con un +1,04% sul precedente. Ottima performance per CNH Industrial, che scambia in rialzo del 3,91%.

Pubblicate le Vendite al Dettaglio della Germania, pari a -2,2%. In Giappone, pubblicato il Tasso di Disoccupazione, pari a 2,2%. Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e del Tasso di Disoccupazione.