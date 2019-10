Buongiorno dalla Borsa 3 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell’1,86%; sulla stessa linea, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 7.550,79 punti, in netto calo dell’1,74%. In netto peggioramento il Nikkei 225 (-2,01%), come l’indice cinese (-1,08%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -2,76 punti percentuali; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; Parigi avanza dello 0,20%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +0,61% sul precedente. Rialzo marcato per Piteco, che tratta in utile dell’1,98% sui valori precedenti.

È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM non manifatturiero, che del PMI composito.