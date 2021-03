Buongiorno dalla Borsa 3 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 13.059,95 punti, ritracciando dell’1,68%. Tokyo riporta un guadagno dello 0,51%, terminando a 29.559,1 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,71%, termina le contrattazioni a 14.751,1 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,90%; in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,99%; tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore automotive, con un +1,61% sul precedente. Brilla Piaggio, che passa di mano con un aumento del 3,73%.

È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. I mercati sono in attesa del PMI composito dell’Unione Europea, in previsione ancora stamattina. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.