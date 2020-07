Buongiorno dalla Borsa 3 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,36%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 10.341,89 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,72%, terminando la sessione a 22.306,5 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dell’1,29% e chiude a 12.269,5 punti.

Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,25%; trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Buona la performance a Milano del comparto bancario, che riporta un +0,76% sul precedente. Effervescente UBI Banca, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,87%.

Si attende lunedì dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e del PMI servizi. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa del PMI composito. Lunedì, ancora in Unione Europea, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.