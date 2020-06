Buongiorno dalla Borsa 3 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dell’1,05%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, portandosi a 9.657,31 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +1,29%, terminando la sessione a 22.613,8 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un +0,09% e archivia gli scambi a 11.112,5 punti.

Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell’1,42%; buona performance per Londra, che cresce dell’1,03%; bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell’1,34%.

Apprezzabile rialzo (+3,62%) a Milano per il comparto tecnologia. Grande giornata per STMicroelectronics, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.

È previsto stamattina sia dalla Germania che dall’Italia e dall’Unione Europea l’annuncio del Tasso di Disoccupazione. Ancora stamattina è in programma il dato sul PMI composito sempre dell’Unione Europea.