Buongiorno dalla Borsa 3 giugno 2019

(Teleborsa) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre l’1,41%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.127,96 punti, in forte calo dell’1,62%. In discesa il Nikkei 225 (-0,92%), come l’indice cinese (-0,23%).

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,59%; in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,75%; sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,65%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -1,65%. Sottotono Tenaris, che passa di mano con un calo dell’1,47%.

Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 49,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell’ISM manifatturiero. Ancora stamattina, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.