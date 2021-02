Buongiorno dalla Borsa 3 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+1,57%), che raggiunge i 30.687,48 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 13.456,12 punti. Tokyo lievita dell’1,00% e archivia la seduta a 28.646,5 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,07%), archiviando le contrattazioni a 15.335,7 punti.

Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,84%; composta Londra, che cresce di un modesto +0,69%; ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,84%.

Si distingue a Piazza Affari il settore bancario ed esibisce un +5,68% sul precedente. Seduta decisamente positiva per BPER, che tratta in rialzo del 7,97%.

È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Si attende sempre stamattina dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e del PMI composito.