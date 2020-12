Buongiorno dalla Borsa 3 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,20% a 29.883,79 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 (New York), che si ferma a 12.456,41 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un +0,03% e archivia gli scambi a 26.809,4 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto +0,07%, terminando le negoziazioni a 13.970,7 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,11%; poco mosso Londra, che mostra un +0,11%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,16%.

Si distingue a Piazza Affari il settore chimico ed esibisce un +1,06% sul precedente. Effervescente Aquafil, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,36%.

È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che del PMI composito. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI servizi, che dell’ISM non manifatturiero.