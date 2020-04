Buongiorno dalla Borsa 3 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+2,24%), che raggiunge i 21.413,44 punti; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 7.635,66 punti. Sulla parità il Nikkei 225 (+0,01%); balza in alto l’indice cinese (+2,28%).

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,52%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,34%.

Il settore chimico, con il suo -1,98%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo ribasso per SOL, che passa di mano in perdita del 2,40%.

È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e dell’ISM non manifatturiero.