Buongiorno dalla Borsa 3 aprile 2019

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,30%; al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 7.499,64 punti. In rialzo il Nikkei 225 (+0,97%); senza direzione l’indice cinese (-0,07%).

Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,91%; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; buona performance per Parigi, che cresce dello 0,75%.

Apprezzabile rialzo (+2,11%) a Milano per il comparto tecnologia. Prepotente rialzo per Fullsix, che mostra una salita bruciante dell’8,45% sui valori precedenti.

Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM non manifatturiero, che degli Occupati ADP.