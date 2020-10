Buongiorno dalla Borsa 29 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 3,43%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 è crollato del 3,93%, scendendo fino a 11.142,76 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,37% e archivia la seduta a 23.331,9 punti. Shenzhen lievita dello 0,98% e archivia la seduta a 13.519,7 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,79%; sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,29%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,54%.

Buona la performance a Milano del comparto sanitario, che riporta un +1,52% sul precedente. Brillante rialzo per GPI, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,43%.

In Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è -0,9%. Sono previsti questo pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti quello del PIL. In Germania sempre stamattina i mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione.