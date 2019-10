Buongiorno dalla Borsa 29 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 8.110,67 punti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,47%); sotto la parità l’indice cinese, che mostra un calo dello 0,57%.

Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,16%); piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,46%; giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,21%.

Il settore beni per la casa, con il suo -0,82%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo avvitamento per Ferragamo, che tratta in perdita del 2,32% sui valori precedenti.

È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di S&P Case-Shiller e della Fiducia consumatori.