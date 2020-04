Buongiorno dalla Borsa 29 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 24.101,55 punti; al contrario, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 8.677,6 punti. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 19.771,2 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 10.501,1 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%; Londra avanza dello 0,44%; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,39%.

In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +2,83% sul precedente. Protagonista Tenaris, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 2,59%.

Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. Sempre stamattina è in programma il M3 dell’Unione Europea.