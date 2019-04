Buongiorno dalla Borsa 29 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,31% a 26.543,33 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100, che si ferma a 7.826,68 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il Nikkei 225 (-0,22%), come l’indice cinese (-1,28%).

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Francoforte è stabile, riportando un misero +0,03%; poco mosso Londra, che mostra un -0,05%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,06%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario, con un +0,95% sul precedente. Seduta decisamente positiva per Banca MPS, che tratta in rialzo del 2,74%.

È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Si attende dall’Unione Europea la diffusione di M3, previsto sempre stamattina. Si attende dalla Germania la diffusione del Tasso di Disoccupazione, previsto domani.