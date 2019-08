Buongiorno dalla Borsa 29 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,00%, a 26.036,1 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 7.587,9 punti. Senza direzione il Nikkei 225 (-0,09%); poco sotto la parità l’indice cinese (-0,31%).

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,53%; composta Londra, che cresce di un modesto +0,45%; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,21%.

In luce sul listino milanese il comparto telecomunicazioni, con un +1,33% sul precedente. Seduta positiva per Telecom Italia, che avanza bene dell’1,63%.

Distribuito il dato sul PIL della Francia, pari a 0,3%. Stamattina saranno diffusi il dato sul Tasso di Disoccupazione dalla Germania, e il dato sui Prezzi alla Produzione dall’Italia. Ancora questo pomeriggio, in Germania l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.