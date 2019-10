Buongiorno dalla Borsa 28 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,57%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,78%. Poco sopra la parità il Nikkei 225 (+0,3%), come l’indice cinese (1,10%).

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,39%; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

In buona evidenza a Milano il comparto immobiliare, con un +0,49% sul precedente. Protagonista Restart, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 2,71%.

Si attende domani dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio di M3. I mercati sono in attesa di S&P Case-Shiller degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.