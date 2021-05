Buongiorno dalla Borsa 28 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 34.464,64 punti; al contrario, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 13.657,85 punti. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,1%), archiviando le contrattazioni a 29.149,4 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,70% e chiude a 14.897,2 punti.

Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,34%; sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,21%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,26%.

Apprezzabile rialzo (+0,88%) a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento. Bene Autogrill, con un rialzo dell’1,00%.

Annunciati in Francia il dato sul PIL, pari a -0,1%, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su 1,4%. Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile.