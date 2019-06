Buongiorno dalla Borsa 28 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul Dow Jones; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.657,05 punti. Sotto la parità il Nikkei 225, che mostra un calo dello 0,29%; in denaro l’indice cinese (+1,28%).

Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Francoforte avanza dello 0,35%; Londra è stabile, riportando un misero +0,07%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,04%.

Buona la performance a Milano del comparto media, che riporta un +0,94% sul precedente. Protagonista Rai Way, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 4,02%.

Pubblicato il PIL della Spagna, pari a 0,7%. In Giappone, pubblicato il Tasso di Disoccupazione, pari a 2,4%. Stamattina saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dall’Unione Europea, e il dato sul PIL dal Regno Unito.