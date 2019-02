Buongiorno dalla Borsa 28 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,28%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.117 punti. In discesa il Nikkei 225 (-0,79%), come l’indice cinese (-0,92%).

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,53%; contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,63%; piatta Parigi, che tiene la parità.

Il settore tecnologia, con il suo -1,75%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove in profondo rosso STMicroelectronics, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti.

Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Sempre questo pomeriggio si attende dalla Germania l’annuncio sui Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione del PIL.