Buongiorno dalla Borsa 28 dicembre 2020

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 12.711,01 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,74% e chiude a 26.854 punti. Shenzhen lievita dello 0,73% e archivia la seduta a 14.017,1 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,31%; poco mosso Londra, che mostra un +0,1%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,60%.

Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +1,50% sul precedente. Ottima performance per Eles, che scambia in rialzo del 2,69%.

In Spagna, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,8%. Si attende mercoledì dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e del PMI Chicago. Si attende dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre mercoledì.