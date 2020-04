Buongiorno dalla Borsa 28 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra in chiusura un balzo dell’1,51%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 8.837,66 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,06% e archivia gli scambi a 19.771,2 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,28%, archiviando la sessione a 10.452,2 punti.

Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,01%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,03%; poco mosso Parigi, che mostra un -0,07%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore chimico, con un +2,30% sul precedente. Brilla SOL, che passa di mano con un aumento del 2,34%. In Giappone, annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 2,5%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di S&P Case-Shiller e della Fiducia consumatori. È previsto domani nel pomeriggio dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo.