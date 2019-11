Buongiorno dalla Borsa 27 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,20%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 8.385,75 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225 (+0,28%), come l’indice cinese (0,53%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Francoforte avanza dello 0,40%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,30%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,20%.

In luce sul listino milanese il comparto chimico, con un +2,79% sul precedente. Modesto recupero sui valori precedenti per Aquafil, che passa di mano in progresso dello 0,34%.

Si attende questo pomeriggio la diffusione del PIL dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il dato sugli Ordini beni durevoli, oltre alle Scorte di Petrolio ed al PMI Chicago.