Buongiorno dalla Borsa 27 maggio 2021

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 34.323,05 punti; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 13.702,74 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,33% e archivia la seduta a 28.549 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,36%, con chiusura a 14.793,7 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,30%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (+0,06%).

Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +0,87% sul precedente. Rialzo per A.S. Roma, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,39%.

È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. È previsto domani dalla Francia l’annuncio del PIL.