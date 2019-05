Buongiorno dalla Borsa 27 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,37% a 25.585,69 punti; al contrario, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100, che si ferma a 7.300,96 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,31%); leggermente negativo l’indice cinese (-0,37%).

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,69%; piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,65%; guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,50%.

In luce sul listino milanese il comparto automotive, con un +6,42% sul precedente. Grande giornata per Fiat Chrysler, che sta mettendo a segno un rialzo del 15,42%.

È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia di S&P Case-Shiller, che della Fiducia consumatori. Si attende dall’Unione Europea la diffusione di M3, previsto sempre domani. Mercoledì, in Germania l’agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.