Buongiorno dalla Borsa 27 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,68% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha perso lo 0,92%, terminando la seduta a 10.483,13 punti.

Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,16% e archivia gli scambi a 22.715,8 punti.

Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -5,31% e termina gli scambi a 12.935,7 punti.

Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%; Londra è stabile, riportando un moderato -0,19%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,23%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto viaggi e intrattenimento con un calo di -2,04%.

Ribasso scomposto per Autogrill, che esibisce una perdita secca del 2,98% sui valori precedenti.

Stamattina si attende dalla Germania l’annuncio sull’Indice IFO, e dall’Unione Europea la diffusione di M3.

Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli.

I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori ancora degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.