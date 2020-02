Buongiorno dalla Borsa 27 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,46%; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 8.873,76 punti. Depresso il Nikkei 225 (-2,13%), come l’indice cinese (-3,02%).

Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Piatta Francoforte, che tiene la parità; lettera su Londra, che registra un importante calo dell’1,71%; tonfo di Parigi, che mostra una caduta dell’1,98%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali, che riporta una flessione di -2,22%. Si muove in profondo rosso Fidia, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,80% sui valori precedenti.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PIL, che degli Ordini beni durevoli. Si attende dall’Unione Europea la diffusione di M3, previsto sempre stamattina. È previsto domani dalla Germania l’annuncio del Tasso di Disoccupazione.