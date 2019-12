Buongiorno dalla Borsa 27 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 28.621,39 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,91%. Leggermente negativo il Nikkei 225 (-0,36%); positivo l’indice cinese (+0,72%).

Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,37%; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,24%.

Il settore sanitario, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.Aggressivo avvitamento per Diasorin, che tratta in perdita del 2,64% sui valori precedenti.

È previsto lunedì dalla Spagna l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che del PIL. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. In Germania lunedì i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.