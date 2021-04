Buongiorno dalla Borsa 27 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.981,57 punti; al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 14.026,16 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,46%, terminando gli scambi a 28.991,9 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 14.264,1 punti.

Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; senza slancio Londra, che negozia con un +0,12%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto sanitario con un calo di -0,36%. In forte ribasso DiaSorin, che mostra un -3,28%.

Giovedì l’agenda della Germania prevede la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e si attende dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio della Fiducia consumatori. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto domani nel pomeriggio.