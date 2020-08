Buongiorno dalla Borsa 27 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 11.971,94 punti.

Tokyo porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 23.208,9 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -1,76% e chiude la seduta a 13.428,4 punti.

Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,23%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Buona la performance a Milano del comparto telecomunicazioni, che riporta un +3,50% sul precedente. Progresso di scarsa entità per Telecom Italia, che scambia in salita dello 0,54%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PIL. È previsto ancora stamattina dall’Unione Europea l’annuncio di M3. Domani, in Spagna, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.