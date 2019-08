Buongiorno dalla Borsa 27 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,05%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.575,02 punti. Buona la prestazione del Nikkei 225 (+0,96%); in ribasso l’indice cinese (-0,98%).

Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,30%; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,4%; giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,50%.

Apprezzabile rialzo (+0,53%) a Milano per il comparto utility. Balza in avanti Ternienergia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,10%.

Annunciato il PIL della Germania, pari a -0,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di S&P Case-Shiller. Si attende dall’Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani.