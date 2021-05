Buongiorno dalla Borsa 26 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,24%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 (New York), che si ferma a 13.657,73 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Tokyo conclude in progresso dello 0,31%, archiviando la sessione a 28.642,2 punti. Brilla Shenzhen, in aumento del 2,34%, chiude a 14.846,5 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,37%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,24%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,31%.

In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +1,09% sul precedente. Rialzo marcato per Intek Group, che tratta in utile dell’1,76% sui valori precedenti.

Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e degli Ordini beni durevoli. È previsto questo pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio.