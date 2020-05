Buongiorno dalla Borsa 26 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 24.465,16 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 9.413,99 punti. Ottima performance per Tokyo (+2,55%), che archivia la giornata a 21.271,2 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,11% e archivia gli scambi a 10.592,8 punti.

Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%; vola Londra, con una marcata risalita dell’1,98%; ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1,31%.

Si distingue a Piazza Affari il settore materie prime ed esibisce un +2,26% sul precedente. Seduta positiva per Tenaris, che avanza bene dell’1,86%.

Si attende giovedì dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. Giovedì, in Italia, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione.