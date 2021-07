Buongiorno dalla Borsa 26 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,15% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.

Tokyo lievita dell’1,04% e archivia la seduta a 27.833,3 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -1,53% e termina gli scambi a 15.028,6 punti.

Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tentenna Francoforte, che cede lo 0,54%; si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,36%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,40%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,53%. Frazionale ribasso per la Doria, che scambia con una perdita dello 0,46%.

Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e degli Ordini beni durevoli. Stamattina, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO. I mercati sono in attesa di M3 dell’Unione Europea, in previsione domani.