Buongiorno dalla Borsa 26 luglio 2019

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,47%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.929,87 punti. Leggermente negativo il Nikkei 225 (-0,45%); positivo l’indice cinese (+0,85%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -0,86%. Pressione su Intek Group, che tratta con una perdita dell’1,13%.

È previsto lunedì dall’Italia l’annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. I mercati sono in attesa del PIL degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. In Spagna lunedì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.