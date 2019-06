Buongiorno dalla Borsa 26 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,67% sul Dow Jones; sulla stessa linea, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 7.591,54 punti, in netto calo dell’1,70%. Leggermente negativo il Nikkei 225 (-0,51%), come l’indice cinese (-1,02%).

Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Poco mosso Francoforte, che mostra un -0,17%; resta vicino alla parità Londra (-0,14%); sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un misero -0,07%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto chimico, che riporta una flessione di -1,10%. Seduta in ribasso per SOL, che mostra un decremento dell’1,62%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e delle Scorte di Petrolio. È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo.